Taraneh Alidoosti: Ünlü İranlı aktris protestolara destek için başörtüsüz fotoğrafını paylaştı

Dünyaca ünlü İranlı aktris Taraneh Alidoosti sosyal medyada başörtüsüz bir fotoğrafını yayınladı ve Mahsa Amini protestolarına destek verdi.

Alidoosti yabancı film Oscar’ı alan The Salesman filmi ile ün kazanmıştı.

Oyuncu Instagram paylaşımında ‘Kadın, Hayat, Özgürlük’ yazılı bir döviz de gösterdi.

Protestolarda sıkça kullanılan bu slogan Kürtçe olarak yazıldı.

İran’da gözaltında ölen Mahsa Amini, kürt kökenli bir İran vatandaşıydı.

Onun ölümü ile başlayan protestolar yedinci haftasına ulaştı.

16 Eylül'de başlayan protestolar çok sayıda şehirde devam ediyor.

Ünlü isimler, farklı spor dallarında atletler ve takım oyuncuları da protestolara destek veriyor.

Son olarak İran milli sutopu takımının oyuncuları, Tayland’da bir organizasyonda maç öncesi çalınan İran ulusal marşına eşlik etmedi.

Taraneh Alidoosti’nin Instagram’da sekiz milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Onun rol aldığı The Salesman filmi 2016 yılında En İyi Yabancı Film Oscar’ı almıştı.

Bu online protesto öncesinde, ne olursa olsun İran’da kalmaya devam edeceğini ve kariyerine ara vereceğini duyurmuştu.

İran İnsan Hakları Örgütü’ne göre, eylemlerde 50’si çocuk en az 328 protestocu ile 46 güvenlik görevlisi öldü.

15 bine yakın kişinin de gözaltına alındığı kaydediliyor.