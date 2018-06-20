TARIMSAL ALANLAR SUYA KAVUŞUYOR!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, daha önce Lefkoşa ve Mağusa’ya su verilen Kumköy Su tesislerinin tarımsal alanlara su vermek için hazır hale getirildiğini açıkladı.

“ÜÇ AY İÇERİSİNDE 14 BİN DÖNÜME SU ULAŞMASI BEKLENİYOR”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, dün Kumköy Su Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında hazır hale getirilen tesislerden bir ay içerisinde, Güzelyurt'taki 6 bin dönüm tarımsal üretim alanına su verileceğini, üç ay içerisinde de bu rakamın 14 bin dönüme çıkarılacağını açıkladı. Şahali, suyun Lefkoşa ve Gazimağusa'ya içme suyu tedarik eden ancak Türkiye'den gelen suyla kullanım dışı kalan kuyulardan temin edildiğini söyledi.

KOLEKTİF KULLANIM ÖNGÖRÜLÜYOR

Kumköy Su Tesislerinin su depolama kapasitesinin 23 bin ton olduğunu, tesiste saatte 350 ton akma kapasitesinin bulunduğunu ifade eden Şahali, ilgili kuyuların Güzelyurt’taki su birlikleri veya üretici birliklerine devrinin adil olmayacağı düşüncesiyle kolektif kullanımını öngördüklerini kaydetti. Kuyulardan toplanan suyun yıllık 3 milyon tona mukabil, suyun tuzluluk oranının da içme suyu kalitesine yakın bir düzeyde olduğunu belirten Şahali, su kalitesinin ürün veriminde önemli bir artışı sağlayacağına inandığını kaydetti.