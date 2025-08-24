  • BIST 11372.33
  • Altın 4431.666
  • Dolar 40.8328
  • Euro 47.8364
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Tasdik Memurları Derneği, yeni atamaları yargıya taşıyor!

» »
Tasdik Memurları Derneği, 148 yeni tasdik memuru atamasında “ciddi usulsüzlükler ve yasaya aykırılıklar” tespit edildiğini belirterek, yargıya başvuracaklarını açıkladı.
Tasdik Memurları Derneği, yeni atamaları yargıya taşıyor!

Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği tarafından Bakanlar Kurulu tarafından yapılan 148 yeni atama konusunda dikkat çeken bir açıklama yapıldı, atama listesinde “ciddi usulsüzlükler ve yasaya aykırılıklar” tespit edildiği öne sürüldü. 

Dernek açıklamasında, 54/2024 sayılı Tasdik Memurları Yasası’nın 6’ncı maddesinin (6)’ncı bendine dikkat çekilerek, atamaların yasal düzenlemelere göre yapılması gerektiği hatırlatıldı. Söz konusu maddenin, başvuruların sıralama kriterine göre ve ilçelerdeki ihtiyaç dikkate alınarak değerlendirilmesini öngördüğü vurgulandı.

Açıklamada, komisyonun yalnızca 31 Temmuz 2025 tarihinde toplandığı, Mart ve Nisan aylarında yapılan başvurulardan sadece Girne, Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki başvuruların gündeme alındığı belirtildi. Lefkoşa, Mağusa ve İskele bölgeleri için herhangi bir toplantı yapılmadığı ve kimlerin hangi gündemle toplandığının muamma olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ihtiyaç bulunmayan bölgelere yapılan başvurulara “ret” oyu kullandıklarını, ancak komisyonun oy çokluğuyla bu başvuruları Bakanlığa ilettiği bildirildi ve bunun, yasaya aykırı bir uygulama olduğu savunuldu.

Tasdik Memurları Derneği'nin açıklamasında hukuka aykırı atamaların iptali ve sorumluların tespiti amacıyla yargı yoluna başvuracakları bildirildi.

Açıklamada, "Gelinen noktada yapılan bu uygulamalar, geri dönüşü imkânsız sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Demokratik hukuk devleti ilkesi uyarınca, herkesin yasalar önünde eşit olduğu hatırlatılarak; Derneğimiz, tüm yasal haklarını saklı kalmak kaydıyla, hukuka aykırı atamaların iptali ve sorumluların tespiti amacıyla yargı yoluna başvuracağını kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurur" denildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 1 araç sürücüsü tutuklandı, 34 araç trafikten men edildi23 Ağustos 2025 Cumartesi 13:10
  • Anne Sütünden Ek Gıdaya Geçişte Beslenmenin Altın Kuralları23 Ağustos 2025 Cumartesi 11:11
  • Harmancı: Hedefimiz tüm çalışmaları Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan sabah tamamlamak23 Ağustos 2025 Cumartesi 11:05
  • Seçim takvimi ve yasakları yarın başlıyor23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:45
  • Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı bugün yapılıyor23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:11
  • Bakanlar Kurulu’ndan 124 kişiye vatandaşlık23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:08
  • Bakanlar Kurulu'ndan 124 kişiye vatandaşlık!23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:15
  • Kavurucu sıcakların etkisi sürüyor: En yüksek sıcaklık 41 derece...23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:14
  • Yüzlerce istihdam Binlerce istihdam vaadi! İşte limanlar Dairesi'ne işe alınanların listesi22 Ağustos 2025 Cuma 16:58
  • Ciklos yangınının nedeni fren arızası...22 Ağustos 2025 Cuma 16:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti