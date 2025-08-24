Tasdik Memurları Derneği, yeni atamaları yargıya taşıyor!

Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği tarafından Bakanlar Kurulu tarafından yapılan 148 yeni atama konusunda dikkat çeken bir açıklama yapıldı, atama listesinde “ciddi usulsüzlükler ve yasaya aykırılıklar” tespit edildiği öne sürüldü.

Dernek açıklamasında, 54/2024 sayılı Tasdik Memurları Yasası’nın 6’ncı maddesinin (6)’ncı bendine dikkat çekilerek, atamaların yasal düzenlemelere göre yapılması gerektiği hatırlatıldı. Söz konusu maddenin, başvuruların sıralama kriterine göre ve ilçelerdeki ihtiyaç dikkate alınarak değerlendirilmesini öngördüğü vurgulandı.

Açıklamada, komisyonun yalnızca 31 Temmuz 2025 tarihinde toplandığı, Mart ve Nisan aylarında yapılan başvurulardan sadece Girne, Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki başvuruların gündeme alındığı belirtildi. Lefkoşa, Mağusa ve İskele bölgeleri için herhangi bir toplantı yapılmadığı ve kimlerin hangi gündemle toplandığının muamma olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ihtiyaç bulunmayan bölgelere yapılan başvurulara “ret” oyu kullandıklarını, ancak komisyonun oy çokluğuyla bu başvuruları Bakanlığa ilettiği bildirildi ve bunun, yasaya aykırı bir uygulama olduğu savunuldu.

Tasdik Memurları Derneği'nin açıklamasında hukuka aykırı atamaların iptali ve sorumluların tespiti amacıyla yargı yoluna başvuracakları bildirildi.

Açıklamada, "Gelinen noktada yapılan bu uygulamalar, geri dönüşü imkânsız sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Demokratik hukuk devleti ilkesi uyarınca, herkesin yasalar önünde eşit olduğu hatırlatılarak; Derneğimiz, tüm yasal haklarını saklı kalmak kaydıyla, hukuka aykırı atamaların iptali ve sorumluların tespiti amacıyla yargı yoluna başvuracağını kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurur" denildi.