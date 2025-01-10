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Taşpınar-Bostancı yolunda traktör kazası: Salih Özgünalp hayatını kaybetti!

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Taşpınar - Bostancı ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden 68 yaşındaki Salih Özgünalp yaşamını yitirdi.
Taşpınar-Bostancı yolunda traktör kazası: Salih Özgünalp hayatını kaybetti!

Taşpınar - Bostancı ana yolunda bugün saat 07.30 sıralarında, Taşpınar’da sakin 68 yaşındaki Salih Özgünalp yönetimindeki LV 619 plakalı traktör ile Taşpınar istikametinden Bostancı istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrildi. Polisten yapılan açıklamada, Özgünalp olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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