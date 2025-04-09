Tatar: Başını örtüp Atatürk'ün resminin asılı olduğu sınıflarda okumasına karşıyım

Akşam çook emek verdiğim projem aylar öncesinden günü kararlaştırılmış, davetiyeleri dağıtılmış Kıbrıs Kapı ve Sandıkları Müzesi'nin açılışı olmasaydı ben de yürüyüşde olacaktım

İşte Sibel Tatar'ın açıklaması;

MUTLU ÇOCUKLAR nerede?

Gereksiz bir tüzük değişikliği ve halkın haklı tepkisi ile sokaklara dökülmesi...

Akşam çook emek verdiğim projem aylar öncesinden günü kararlaştırılmış, davetiyeleri dağıtılmış Kıbrıs Kapı ve Sandıkları Müzesi'nin açılışı olmasaydı ben de yürüyüşde olacaktım.

Başörtüsüne karşı değilim saygı duyuyorum zamanında Türkiye'de Ünüversite'lere baş örtülü öğrenci alınmamasına şiddetle karşı çıkanlardanım eğitim hakkı ünüversite yaşındakı reşit bir kızın elinden alınamazdı.

Fakat 18 yaşına henüz gelmemiş, reşit olmamış kız çocuklarının çoklukla ailelerinin isteği üzerine başını örtüp ulu önder Atatürk'ün resminin asılı olduğu sınıflarda okumasına da karşıyım ki bu ülkede de artık bir alternatif okul var Hala Sultan İlahiyat Koleji.

Bu yazıyı vicdanımla, mutlu çocuklar için ve babası hacı olmuş, kendim de Ocak ayında Umreye gitmiş inançlı bir Kıbrıslı Türk Kadını olarak yazıyorum.