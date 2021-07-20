Tatar: “Bu Çalışmaların Dünya Kamuoyuyla Paylaşılması Bizlere Güç Vermektedir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC’nin geleceği, altyapısı, ekonomisinin gelişebilmesi ve geleceğe umutla bakabilmemiz için yürütülen tüm bu çalışmaların dünya kamuoyu ile paylaşılmasının bizlere güç vermektedir. Geleceğe umutla ve güvenle bakabilmemizin teminatıdır” dedi.

“KKTC Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni”nde Başbakan Ersan Saner’den sonra söz alan Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasına “Bugün fevkalade önemli bir gün yaşadık ve yaşıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine bir kez daha hoş geldin diyorum” diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’inci yıl dönümü ile Kurban Bayramını birlikte kutlamaktan ve ayrıca Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ni birlikte gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, “KKTC’nin geleceği, altyapısı, ekonomisinin gelişebilmesi ve geleceğe umutla bakabilmemiz için yürütülen tüm bu çalışmaların dünya kamuoyu ile paylaşılmasının bizlere güç vermektedir. Geleceğe umutla ve güvenle bakabilmemizin teminatıdır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün açılışı yapılan Lefkoşa Çevre Yolu’nun temelinin 2010 yılında atıldığını, Başbakan Ersan Saner’in o dönem Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, kendisinin Maliye Bakanı, Başbakan’ın ise İrsen Küçük olduğunu anımsattı. Tatar, “Allah nasip etti böyle bir çifte bayram gününde, ben bu ülkenin cumhurbaşkanı, Saner başbakanı ve o dönemin başbakanı, bugünün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte böyle bir yolun açılışını hep birlikte kutluyoruz” dedi.

“SUSUZLUK DİYE BİR DERDİMİZ YOKTUR... ANADOLU SUYU ÇEŞMELERİMİZDEN AKMAKTADIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, Asrın Projesi olarak adlandırılan KKTC Su Temin Projesi’nin önemine de işaret ederek, “Bu proje gerçekleşmemiş olsaydı bu ülkede, bu kuraklıkta susuzluk çekecektik. Bugün hamdolsun bu ülkede susuzluk diye bir derdimiz yoktur, artan nüfusa, artan turiste, artan öğrenciye rağmen Anadolu suyu çeşmelerimizden akmakta, Anadolu suyu ovalarımızda, tarlalarımızda tarımsal faaliyetlerimize katkısını korumaktadır” dedi.

Tatar, konuşmasında, e-devlet hizmet projesinin, binası ve alt yapısıyla KKTC halkına daha verimli hizmet vermek ve ekonomik verimliliği artırmak hedefiyle hayata geçirildiğini kaydetti.

“MARAŞ’IN İNSANLIĞA AÇILMASI VE KKTC EKONOMİSİYLE MEMLEKETİMİZE ÇOK ŞEYLER KATACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş konusunda ise, “Burada da fevkalade önemli adım atıldı... Benim başbakanlığım döneminde Türkiye’nin desteği ile Maraş açılımımızda ileri bir adım daha atılıyor. Oradaki bölgenin yüzde 3.5’inin Taşınmaz Mal Komisyonu’nca mal sahiplerine iade edilmek şartıyla Maraş’ın hayat bulması, Maraş’ın insanlığa açılması ve dolayısıyla KKTC ekonomisine ve memleketimize çok şeyler katacağından hiç şüphem yok” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine bir kez daha teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar, “İnşallah her şey daha güzel olacak. Doğu Akdeniz’deki hakkımızı, hukukumuzu ve ulusal çıkarlarımız ve milli menfaatlerimizin korunmasında birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesi ve KKTC’nin daha da güçlenmesi, millet olarak, ulus olarak bu bölgedeki varlığımızı sürdürmemizin teminatını teşkil edecektir” dedi.