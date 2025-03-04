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Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığına yeniden aday olacağını açıkladı.
Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığına yeniden aday olacağını açıkladı.

Kıbrıs Postası Web TV’de soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Aklın yolu birdir. Espriliyim diye değil sonuçta benim adım Ersin Tatar. Bunca yıldır siyasette yaptığım çalışmalar ortada” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kararını beklediğini belirterek, “Gönlüm UBP’nin adayı olmak ama birtakım anayasal sıkıntı olabilir. Sonuçta cumhurbaşkanı bağımsızdır…” açıklamasını yaptı.

“Başçeri’nin atanması doğru bir karar”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in merkeze çekilmesi ve yerine yeniden Ali Murat Başçeri’nin atanmasına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Başçeri’nin Kıbrıs konusunda bilgili ve tecrübeli olduğunu ifade etti.

Tatar, Başçeri’nin atanmasını da ‘doğru bir karar’ olarak değerlendirdi.

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