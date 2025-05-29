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Tatar, Holguín görüşmesi sonrası açıklama yaptı

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Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín ile bugün yeniden bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Tatar, mülkiyet meselesine dikkat çekerek, Rum tarafını sert ifadelerle eleştirdi.
Tatar, Holguín görüşmesi sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderliğinin son dönemde taşınmazlar üzerinden Kıbrıslı Türklere yönelik siyasi baskı uyguladığını belirterek, bu tutumun “hukukla ilgisi olmadığını” söyledi.

“KKTC sınırları içinde yatırım yapan ya da mülkiyet işlemi gerçekleştiren insanlar siyasi gerekçelerle suçlu gibi gösterilmekte, bu da bir korku ortamı yaratma çabasıdır” diyen Tatar, “Bu yaklaşım hem bireylerin haklarını hem de iki halk arasındaki güveni zedeler” ifadelerini kullandı.

“ŞANTAJ VE TEHDİT POLİTİKASINA TOLERANS GÖSTERME DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR”

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Nikos Hristodulidis’in yaklaşımını “düşmanca” olarak nitelendirerek, bu politikaların artık karşılıksız kalmayacağını vurguladı:

“Tehdit ve şantaja asla prim vermeyeceğim. Rum lider bize saldırmaya devam ettikçe benzer karşılığı görecektir. Bu siyaset, halkımızın özgürlüğünü ve huzurunu hedef alıyor.”

Tatar, Hristodulidis’in önerdiği üçlü görüşmeye neden olumlu yanıt vermediğini de açıklayarak, bu kararın duygusal değil ilkesel bir zemine dayandığını belirtti.

 

“BU BİR SİYASET DEĞİL, TESLİMİYETTİR”

Tatar, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan baskılara karşı iç kamuoyunda sessiz kalan çevrelere de tepki gösterdi. “Bu bir siyaset değil, siyaset kılıfına bürünmüş bir teslimiyettir” diyen Cumhurbaşkanı, bu anlayışı reddettiğini söyledi.

“Günlük siyasi çıkarlar uğruna bu baskıcı politikaları meşru göstermeye çalışmak, adaletsizliklerin devamına katkı koymaktır” diyen Tatar, kendisinin halkın huzuru, güvenliği ve haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

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