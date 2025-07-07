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Tatar - Holguin görüşmesi tamamlandı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmesi tamamlandı.
Tatar - Holguin görüşmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09.00’da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşme sonrası ilk olarak BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin basına açıklama yaptı.

Holguin yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmeler için hazırlık olarak adaya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Holguin, Cumhurbaşkanı Tatar’la iyi bir toplantı yaptığını ve gün içinde Güney Kıbrıs Yönetimi Lideri Hristodulidis’le biraraya geleceğini kaydetti.

“Müzakerecilerle birlikte bu öğleden sonra ve sanırım çarşamba günü çok sıkı çalışacağız.” diyen Holguin, Birleşmiş Milletler’in adanın refahı ve halkın daha iyi bir yaşam sürmesi için çaba gösterdiğini ifade etti.

Kendilerinin bu amaçla BM topluluğu ile çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Holguin, liderlerin de aynı yönde düşündüğünü umut ettiklerini ve gelecek hafta için heyecanlı olduklarını söyledi.

 

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