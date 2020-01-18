Tatar: Kazanacağız çünkü benim yanımdaki ordu kimsenin yanında yoktur

UBP Merkez Yönetim Kurulu, ardından da Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Parti Meclisi toplantısının açılışını UBP Genel Sekreteri Ersan Saner yaptı.

Saner, UBP MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığına UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı önerme kararı aldığını vurguladı.

UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar da “UBP Genel Başkanı olarak bu yarışa beni uygun görmeniz onore etti. Gurur duyuyorum mücadelemiz KKTC için önemli bir yarış ve mücadeledir” diyerek konuşmasına başladı.

KKTC’nin varlığı mücadelesi, ekonomisi Kıbrıs Türk halkının hakları için birlikte çalışarak, en iyi oyla seçimi kazanacaklarını kaydeden Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nın halkın makamı olduğunu vurduladı.

Tatar, “Geleceğimizi, esenliğimizi, refahımızı, mutluluğumuzu yeni umutlarla yeni adımlarla bölgedeki konumumuzu güçlendirmek için bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız” dedi.

Ersin Tatar, parti meclisinin ardından Sarayönünde toplanan partililere seslendi.

Tatar’a UBP yetkili organları, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da eşlik etti.

Tatar, adaylığı için kendisine destek verenlere teşekkür ettiği konuşmasında “bu yolculuğa hepiniz adına çıkmış bulunuyorum hayırlara vesile olsun” dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir demokrasi yarışı olacağını belirterek KKTC’nin gür sesini duyurmak için aday olduğunu ifade etti.

UBP’nin merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, liderleri 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun ardından üçüncü adayı olmaktan onur duyduğunu da belirtti.

Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’in yegane teminatının KKTC olduğunu Kıbrıs Türkünün hak ve çıkarlarının korunması, refah ve huzuru için çalışacağını, müzakere masasında da Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin önemini ve adaya 1974’te barış geldiğini her fıstta vurgulayacağını dile getirdi.

Tatar, yeni bir vizyon, yeni bir gelecek ve yeni bir anlayış için yola çıktıklarına vurgu yaptı.

Tatar, “Birlikte çalışarak kazanacağız. Bu; şeref, haysiyet mücadelesidir, yeni bir KKTC için hep birlikte çalışacağız ve bu başarıya imza atacağız”.

“Bu önemli makamı kazanacağız çünkü benim yanımdaki ordu kimsenin yanında yoktur” dedi