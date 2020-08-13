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Tatar, kırılganlık ve dargınlıkların bir kenara bırakılmalı

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Güzelyurt İlçe Örgütü tarafından düzenlenen geceye katılarak, partililerle bir araya geldi.
Tatar, kırılganlık ve dargınlıkların bir kenara bırakılmalı

Gecede konuşan UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, son çeyrek asrın en kritik ve önemli bir döneminden geçildiğine işaret ederek,Orçun Reis’in Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan haklarımızın savunulmasında içinde bulunduğu ortamdaki gergin durumun önemine vurgu yaptı.

Tatar,bu bölgedeki haklarımızın korunması ve savunulmasında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile beraber hareket edildiğine dikkati çekerek, Mavi Vatan’da egemenlik haklarımızın yanısıra deniz diplerindeki zenginlikler aynı zamanda hava sahasındaki hakimiyet ile Doğu Akdeniz’deki zenginliklerin paylaşımında son derece kritik ve ulusal çıkarlarımızın savunulduğu bir süreçten geçildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu bağlamda da büyük önem taşıdığını belirten Tatar,bu seçimlerin KKTC’yi yürekten savunanlarla, hala daha federal bir anlaşmadan bahsedenlerin yarışı olacağını söyledi.

Tatar, bir yandan hükümet çalışmaları, pandemiyle mücadele ve ekonomik meseleler bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yarışının getirdiği sorumlulukla çalışmalarını büyük özveriyle sürdürdüklerini kaydederek, hükümete geldikleri günden itibaren ekonominin ayakta durabilmesi, halkın refahının korunması adına yaptıkları çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanlığı makamının kazanılmasının UBP’nin kazanması ve başarısı olacağını vurgulayan Tatar, bunun olası bir erken genel seçimde de milletvekilliği sayısını artıracağını, ülke yönetiminde söz hakkı olmaya devam edecek başarılı bir UBP anlamına geleceğini belirtti.

Tatar, kırılganlık ve dargınlıkların bir kenera bırakılmasını isteyerek, partililerine birlik beraberlik içinde kenetlenme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı yarışını kazanmak için partinin tüm mekanizmalarının aktif şekilde çalışmasının önemine değinen Tatar, esas olanın insanları sandığa götürebilmek olduğunu kaydetti.

Kendisinin Cumhurbaşkanlığı makamına layık görülmesinin Türk dünyasına da önemli bir mesaj vereceğini ifade eden Tatar,‘bu mesaj KKTC’ye inanılması ve sahiplenilmesidir’dedi.

Tatar,11 Ekim tarihinin UBP’nin kuruluş günü olduğunu ve 11 Ekim’de tüm UBP’lilerin sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayarak,KKTC’nin önünü açacak bu fırsatın iyi değerlendirilmesini istedi.

Gecede konuşan UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de hükümet olarak göreve geldikleri günden beri yaptıkları çalışmaları anlatarak, tüm olumsuzluklar karşısında başarılı işlere imza attıklarını ve şimdi de hedeflerinin KKTC’yi yaşatmaya ant içmiş Başbakan Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanlığı sarayına taşımak olduğunu ifade etti.

UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz de Kıbrıs Türk halkının geçmişini unutmayıp, halkın kimliğini yok etmeden geleceğe taşıyacak bir lidere ihtiyacı olduğunu belirterek, bu liderin Ersin Tatar olduğunu ve saraya yürüyüşün başladığını söyledi.

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