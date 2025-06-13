Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu’nun mezuniyet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, aileleri ve öğretmenleri kutladı.

Kendisinin de 55 yıl önce Köşlüçiftlik İlkokulu’ndan mezun olduğunu belirten Tatar, öğretmenlerini saygıyla andığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan öğrencilerin gelecekteki başarılarını, mezun oldukları okula, öğretmenlerine, ailelerine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne borçlu olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“İlkokulda aldığınız eğitimin üzerine öğrendiklerinizi inşa edeceksiniz. Güzel fırsatlar sizi bekliyor. Devletin sizlere sunduğu imkânları en iyi şekilde değerlendirin ve geleceğinize sahip çıkın. Yaşamınızda başarılar dilerim.”