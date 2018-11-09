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Tatar: “Meclis Başkanlığı basit partizanca tutumların uygulama yeri olmamalıdır”

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Meclis’teki üst düzey bürokratların Meclis Başkanı konusunda hükümet ortakları arasında yaşanan pazarlıklar sonucu görevden alınmalarını, Cumhurbaşkanı’nın da buna alet olmasını eleştirdi.
Tatar: “Meclis Başkanlığı basit partizanca tutumların uygulama yeri olmamalıdır”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Meclis’teki üst düzey bürokratların Meclis Başkanı konusunda hükümet ortakları arasında yaşanan pazarlıklar sonucu görevden alınmalarını, Cumhurbaşkanı’nın da buna alet olmasını eleştirdi.

Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Kimin Meclis Başkanı olabileceği, Anayasamızda, ilgili yasada net bir şekilde belirlenmiştir. KKTC Başsavcılık Hukuk Dairesi de konuyla ilgili görüşünü açık bir şekilde ortaya koymuştur.

UBP olarak, Anayasa ve Başsavcılık görüşünü hiçe sayarak yapılacak hiç bir düzenlemeye, atılacak her hangi bir adıma göz yummamız söz konusu olamaz.

Yılların bürokratlarının ortada hiç bir doğru dürüst gerekçe yokken sırf Meclis başkanlığı pazarlıkları için görevden alınmaları ise hükümet adına büyük bir ayıp, ülke adına kayıptır.

Artık tükenen, halka verecek hiç bir şeyi kalmayan, halk yararına hiç bir icraat yapmayan dörtlü koalisyon hükümeti bir an önce istifa ederek , ülkenin önünü açmalıdır”

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