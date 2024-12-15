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Tatar “Melekler Takımı Aras Aktuğralı Çocuk Parkı”nın açılış törenine katıldı

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Tatar “Melekler Takımı Aras Aktuğralı Çocuk Parkı”nın açılış törenine katıldı
Tatar “Melekler Takımı Aras Aktuğralı Çocuk Parkı”nın açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi tarafından, Geçitkale’de yenilenerek, Şampiyon Melekler Takımı’ndan Aras Aktuğralı’nın adı verilen “Melekler Takımı Aras Aktuğralı Çocuk Parkı”nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar açılışta yaptığı konuşmada, bu organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yapılanın çok anlamlı olduğunu kaydetti. Tatar parkın hayata geçmesinde  emeği olan Serdarlı-Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım ile  ekibine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsisas davasının ortak bir dava olduğunu, bu mücadelede bir ve beraber olduklarını vurguladı ve Şampiyon Meleklerinin unutulmayacağını,  isimlerinin her zaman yaşatılacağımı kaydetti. Aileler ile mücadele devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı olarak acılarının büyük olduğunun altını çizdi.

Gösterilen sabır ve metanetten dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, ailelerin yalnız olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ortak dava olan İsaias Davası’nın istenilen şekilde seyretmesinin ve adaletin yerini bulmasının en büyük temennisi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü, asrın felaketi olarak adlandırılan  bu acıyı yüreklerinde taşırken, her türlü ambargoya rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmek amacıyla Adıyaman’da olan  Şampiyon Meleklerimizin orada şehit oldular… Şampiyon Meleklerimizi her zaman kalbimizin en müstesna yerinde yaşatacağız. Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk milletine ise başsağlığı diliyorum” dedi.

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