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Tatar: Ormanlık alan oranını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz

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Cumhurbaşkanlığı "Hoşgeldin Bebek Hatıra Ormanı"na, üçüncü fidan dikimi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar'ın da katıldığı etkinlikle yapıldı.
Tatar: Ormanlık alan oranını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde  Nisan 2021'de geliştirilen "Hoşgeldin Bebek Hatıra Ormanı" ağaçlandırma çalışması kapsamında, 90 dönümlük araziye her doğan bebek için bir fidan dikimi yapılıyor.

Bugünkü etkinliğe Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz da katıldı.

Kalkanlı ile Tepebaşı arasındaki araziye bu yıl, 2024’te gerçekleşen doğumlar için yaklaşık 2 bin fidan dikiliyor. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar da fidan dikti. 

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, fidan dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, Hoşgeldin Bebek Hatıra Ormanı projesinin, her doğan çocuk için bir ağaç dikilmesi, dikilen ağaca doğan çocuğun isminin verilmesi ve doğan çocuğun ailesine sertifika verilmesi suretiyle, çevreye sahip çıkılmasına örnek olmak maksadıyla geliştirildiğini söyledi.

Tahsis edilen araziye bugüne kadar 10 bine yakın fidan dikildiğini belirten Tatar, 2026’da, dikilen fidan sayısının 12 bini bulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Tatar, fikir olarak “her çocuk için bir fidan dikilmesi ve sertifika verilmesinin” gelecek nesillere çevreye sahip çıkma adına ilham vereceğine inandığını söyledi.

Yangın tedbirlerinin de zamanında alınmasının fevkalade önemli olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Orman Dairesi ve diğer kurum kuruluşların yangın tedbirlerini geç kalmadan hayata geçirmeye başlamasının çok önemli olduğunu belirtti.

Ersin Tatar, dünyada ormanlık alan oranının karasal bölgenin yüzde 30’u olduğunu, halen yüzde 20 civarında olan KKTC’deki bu oranı da yüzde 30’a yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hatıra ormanına son 4 yılda 10 bin fidan dikildiğini kaydeden Tatar, her yıl ortalama 2 bin doğum gerçekleştiğini, her bir bebek için de bir fidan dikimi yapıldığını ifade eden Tatar, “Cumhurbaşkanı kim olursa olsun projenin devam etmesi en büyük temennim ve dileğimdir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’ye fidan temini, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'ne de projeye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise, Tepebaşı-Kalkanlı arasında ağaçlandırmanın yapıldığı alanda 2020’de etkili olan yangında bin hektarlık (7 bin 500 dönüm) ormanın yok olduğunu anımsattı.

Bakanlık olarak bu dikim sezonunda 350 bin fidan dikilmesini sağladıklarını belirten Çavuş, ekimin yanında ekilen ağaçlara da sahip çıkma konusunda her bir bireye sorumluluk düştüğünü söyledi.

Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı'na, 8 bin 500’ün üzerinde fidan dikildiğini belirten Çavuş, 2020 yangınından sonra bölgenin ağaçlandırılmasına kurum kuruluşların önemli desteği olduğunu belirtti.

Yanan ormanların tekrar ağaçlandırılmasının ne kadar zor olduğunun bilindiğini kaydeden Çavuş, projenin esas amacının ormanları koruma noktasında farkındalığı geliştirmek olduğunu belirtti.

Tepebaşı ve Kalkanlı arasında 2020’da 1000 hektar ormanlık yanmıştı. Orman Dairesi’ne göre özel mülk olmayan 700 hektarlık alan ağaçlandırıldı.

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