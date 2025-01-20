Tatar seçime doğru yeni kapı açmayı başaracak mı?

Tatar ve Hristodulidis Yeni Geçiş Kapıları İçin Bir Araya Geliyor!

Bugün saat 10.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Hristodulidis ile ara bölgede BM yetkilisi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde buluşuyor.

Görüşmenin ana gündemi: Yeni geçiş kapılarının açılması!

Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle Metehan’daki yoğunluğun azaltılması için Lefkoşa’da ikinci bir araçlı geçiş kapısının şart olduğunu belirtti ve Haspolat kapısının açılmasını önerdi.

Yeni kapılarla, hem araç geçişlerinin rahatlatılması hem de Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

Tatar, geçtiğimiz günlerde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısında Rum tarafına çağrıda bulunmuştu: "Haspolat kapısı için karşılık istiyorlarsa, bir an önce bir geçiş kapısı önerisi sunmalılar!"