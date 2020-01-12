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Tatar: Uzlaşı sağlanmadı, İmar Planı yüyürlüğe girmeyecek

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nı Resmi Gazetede yayınlatmayacağını dolayısıyla planın yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı
Tatar: Uzlaşı sağlanmadı, İmar Planı yüyürlüğe girmeyecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nı yasal sürecin doğru işletilmemesi, Plan üzerindeki teknik tartışmaların halen sürmesi, toplumsal bir uzlaşı sağlanamaması nedenleriyle resmi gazetede yayınlatmayacağını, dolayısı ile imzalamadığını açıkladı.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, yasanın resmi gazetede yayınlanmaması sonrasında nasıl bir sürecin devam edeceğinin Başsavcılıktan gelecek yanıtla belirleneceğini de kaydetti.

Tatar, İmar Planlarının ülkenin bir bölgesinde yaşayan halkın alt yapı, yeşil alan, dinlenme, eğlence yerleri, limanlar, konut, ticaret, sanayi, eğitim gibi ihtiyaçlarının planlı ve düzenli bir şekilde karşılanması için yapıldığını ifade ederek  Başbakanlığa ulaşan bilgilerde, İmar Planı sürecinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediğini kaydetti. Tatar, “İlgili üç belediyenin Belediye Meclislerinin söz konusu planın son şeklini toplanarak ele almadıkları, bu konuda her hangi bir onay kararı söz konusu olmadığı da saptanmıştır. Oysa kamuoyunun da bildiği üzere söz konusu üç belediyenin belediye meclislerinin planın bir önceki şekline ret kararları olduğu halen ortadadır” dedi.

 “HEDEFİMİZ YASAL TOPLUMUN EN GENİŞ DESTEĞİNİN SAĞLANDIĞI BİR PLAN YAPILMASI”

Hedeflerinin yasal, toplumun en geniş desteğinin sağlandığı bir İmar Planı’nın yapılması olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, “Dolayısı ile Plan’ı ilgili İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Kurul’a iade ediyor, bundan sonraki sürecin Başsavcılıktan konu ile ilgili olarak gelecek hukuki görüş doğrultusunda devam edeceğini kamuoyumuzun bilgisine sunuyor, herkese çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

 

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