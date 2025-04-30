Tatar ve Şenkul görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile görüşme gerçekleştirdi. 29 Nisan Salı günü, Girne Belediyesi’nde saat 09:30’da gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Gökhan Güler, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Bora Çağakan, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Ramazan Karal ve Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle yer aldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede; “Cumhurbaşkanlığı’na ait olan Milli Arşiv’den geçecek yeni bir yol açılması” ve “Milli Arşiv’de, üniversite öğrencilerinin kütüphane ihtiyacını karşılayacak bir alan oluşturulması” gibi başlıklar ele alındı.

TATAR: “GİRNE’DE GÜZEL ŞEYLER OLUYOR”

Göreve geldiği günden itibaren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un çalışmalarını yakinen takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ‘Kaçış Yolu’, ‘Kordonboyu’, ‘Beylerbeyi’ gibi projelere işaret ederek “Girne’de güzel şeyler oluyor.” yorumunda bulundu. Çatalköy’de birden fazla otelin inşa halinde olduğuna değinerek Girne’nin hızla gelişen bir turizm şehri olduğunu sözlerine ekleyen Tatar, temennilerinin, hükümetin de gündeminde olan ‘Dağ Yolu’nun iyileştirilmesi ve ‘Doğu – Batı Çevre Yolu’ projelerinin de hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi olduğunu açıkladı. Tatar, kısa bir sürede bir çok projeyi hayata geçiren Şenkul ve ekibini tebrik etti ve devam eden projeler için başarı diledi.

ŞENKUL: “KENT İÇİN ÖNEMLİ GELİŞMELER”

Sözlerine, ziyaretleri sebebi ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve danışmanlarına teşekkür ederek başlayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, farklı görüşlerde iki siyasi figür olarak dostluklarının baki olduğu hatırlatmasında bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar ile iyi bir diyalogları olduğunu ve ara ara Girne ile ilgili görüştüklerini de sözlerine ekleyen Şenkul, Belediye Başkanı olarak ülkenin Cumhurbaşkanı ile temas halinde olmanın önemine işaret etti. Girne’nin gelişiminin avantajları olduğu gibi dezavantajları olduğuna da değinen Şenkul, hızlı nüfus ve yapısal büyümenin ekonomiye pozitif etkisi olduğu gibi alt yapı eksikliklerinin de sorun yarattığına dikkat çekti.

Gerçekleşen ziyaretin konu başlıkları arasında; Cumhurbaşkanlığı’na ait olan Milli Arşiv’den geçecek yeni bir yol açılarak, bölge trafiğine bir nefes kazandırma konusu olduğunu belirten Şenkul, bir diğer başlığın ise yine Milli Arşiv’de, üniversite öğrencilerinin kütüphane ihtiyacını karşılayacak bir alan oluşturulması olduğunu kaydetti. Milli Arşiv Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Bora Çağakan ile Cumhurbaşkanı’nın bilgileri doğrultusunda belli bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Şenkul, bunların kent için önemli gelişmeler olduğunun altını çizdi.