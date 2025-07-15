Tatar ve UBP'li vekiller Cevdet Yılmaz'ın önünde tartıştı!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kahvaltıda partisinin diğer üyeleri ile arasında tansiyonu yükselten sözlere imza attı.

Gıynık Gazetesi'nin haberine göre, kahvaltı sırasında Ersin Tatar, partisinin diğer üyelerine yönelik sert ifadeler kullandı. Medyada kendisi hakkında yapılan eleştirilerden bahseden Tatar, “Medya beni yerden yere vurdu, kaybedeceğim dediler ancak bu masadakiler sessiz kaldı, tepki vermedi” diyerek partililere tepki gösterdi. Bununla da yetinmeyen Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) eleştirdi ve “CTP beni yerden yere vuruyor, bunlar ise sessiz kalıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca önceki seçimde kendi gücüyle kazandığını ve partisinden yeterli destek görmediğini vurgulayarak, UBP’lileri Yılmaz’ın önünde açıkça şikayet etti.

UBP’LİLERDEN ANINDA TEPKİ

Tatar’ın sözleri üzerine masada bulunan UBP’li vekillerden sert tepkiler geldi. Siyasi kulislerden edinilen bilgilere göre, partinin önemli isimlerinin de hazır bulunduğu ortamda, tansiyon bir hayli yükseldi.

CEVDET YILMAZ ŞAŞKINLIK İÇİNDE İZLEDİ

Kahvaltıdaki tartışmanın tam ortasında bulunan Cevdet Yılmaz, Tatar’ın bu şikayetleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Ziyaretin resmi gündeminden uzaklaşan ortam, siyasi anlamda oldukça çalkantılı anlara sahne oldu.