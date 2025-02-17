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Tatar'dan açıklama... “İnfial yaratan bu olayın faillerinin polisimiz tarafından ivedilikle belirlenip, yargı önüne çıkarılacağına inancım tamdır”

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“İnfial yaratan bu olayın faillerinin polisimiz tarafından ivedilikle belirlenip, yargı önüne çıkarılacağına inancım tamdır”
Tatar'dan açıklama... “İnfial yaratan bu olayın faillerinin polisimiz tarafından ivedilikle belirlenip, yargı önüne çıkarılacağına inancım tamdır”

"Karpazın ve ülkemizin simgesi haline gelmiş, turistlerin vazgeçilmezi karpaz eşeklerinden 14 tanesinin bilerek ve isteyerek yakından av tüfeği ile vurularak katledildiklerini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Bu menfur olay vicdan sahibi her insan gibi benim de yüreğimi en derinden dağlamıştır.

Tıpkı kadına veya çocuğa şiddet gibi, hayvanlara şiddet uygulanmasını da güçlünün güçsüze yönelik şiddeti kapsamında değerlendirerek buna karşı toplumsal manada ses vermek hepimizin insani görevidir.

Yaşanan bu zalimce olay karşısında halkımızın çok büyük bir çoğunluğunun tavır takınması ise acımıza bir nebze merhem olmuştur.

Kıbrıs Türkü, hayvanı ve insanı seven bir halktır, ortaya konan toplumsal tavır bunun kanıtıdır… Hayvan dostlarımızın can güvenliği ve sağlıklı bir ortamda varlıklarını sürdürmesine yönelik Yüce Meclisimiz tarafından 4 Mart 2013 tarihinde oybirliği ile yasalaşan Hayvan Refahı Yasası, bu noktada pusulamız olmalıdır. İnfial yaratan bu olayın faillerinin polisimiz tarafından ivedilikle belirlenip, yargı önüne çıkarılacağına inancım tamdır. Cumhurbaşkanı olarak bu olayın akıbetinin yakinen takipçisi olacağımı belirtirim.”

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