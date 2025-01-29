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Tatar'dan gençlere: Ülkenize geri dönün

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KKTC’nin 2025-2029 yıllarını kapsayan beş yıllık ‘Kalkınma Planı’ toplantısı gerçekleştirildi.
Tatar'dan gençlere: Ülkenize geri dönün

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı” toplantısında yaptığı konuşmada, Kalkınma Planı’nın KKTC’nin bağımsızlık mücadelesine büyük katkılar sağlayacağını kaydetti.

Tatar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Rakamlara şöyle bir baktım ve bir iktisatçı olarak rakamları gerçekçi buldum, uçmuyor. Rakamların gerçekçi olmaması durumunda plan başarısız olur. 

-Güney Kıbrıs’a da bir mesajım var.  Burada sizlerin komşuları iyi niyetleriyle kendi refahlarını arttırmak için çalışmalar yapıyor. Bunu bir barış eli olarak değerlendirebiliriz.

-Farklı ülkelerde yaşayan Kıbrıslı Türk gençlere çağrımdır, ülkemize geri dönün.

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