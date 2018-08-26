  • BIST 90.186
  • Altın 232,943
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Tatar'dan hükümete çağrı

» »
Tatar, “ hükümetin şu ana dek kararsızlık, tutarsızlık ve uyumsuzluk ortaya koymaktan başka hiç bir şey yapmadığını “ savundu ve şunları kaydetti:
Tatar'dan hükümete çağrı

Tatar, “ hükümetin şu ana dek kararsızlık, tutarsızlık ve uyumsuzluk ortaya koymaktan başka hiç bir şey yapmadığını “ savundu ve  şunları kaydetti:

“Devletin tüm imkanları, bürokratları, uzmanları hükümetin elinin altındadır. Üniversitelerimiz, ilgili ekonomik kuruluşlarımız, çalışanların temsilcileri hükümete katkı sağlamaya hazırdır. Ayrıca ve en önemlisi Hükümet, Türkiye ile istişare etme ve destek isteme konumundadır.

Ancak tüm bunlar ortadayken Başbakan sosyal medyayı takip etmekte ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Türk parasının manipülasyon ve saldırıların da etkisi ile  döviz karşısında büyük oranda değer kaybetmesi dolayısı ile yaşadığı tarihimizin en ağır ekonomik bunalımlarından birinden kurtulması için öneri bulamamaktan şikayet etmektedir.

Bir Başbakan’ın böyle bir duruma düşmesi ülke için büyük şansızlıktır.

Oysa baştan beri yapması gereken çok danışmak, çok çalışmak, doğru kararlar verip bunları uygulamaya koymaktır.

Yapması gereken her kesimi düşünmek ama sonuçta halkın genelinin, ülkenin, Devlet’in yararını her şeyin üstünde tutarak kararlar vermektir.

Yapılması gereken bir an önce bir taraftan  sektörlerin sıkıntılarını aşacak önlemleri almak diğer taraftan da halkı , özellikle de dar ve orta gelirli insanları rahatlatacak çareleri uygulamaya koymaktır.

Hangi önlemlerin alınması gerektiğini ise üç aşağı, beş yukarı bellidir.

Kimden destek isteneceği de ortadadır.

Yani, şimdi ağlama, sızlanma zamanı değil, kararlı, dik bir duruş sergileyerek icraat yapma zamanıdır.

Yok yapılamıyorsa, sıkıntılar buna engelse, hükümette ciddi görüş ayrılıkları söz konusu ise bunun gereği yerine getirilmeli, dört parti sonucuna katlanmalıdır."

Kimsenin halkımızı sıkıntılar içinde umutsuz bırakmaya hakkı yoktur.

Çareler vardır ve bulunmalıdır.

Kıbrıs Türk Halkı Anavatan Türkiye’nin de desteği ile bu günleri de geride bırakacak ve daha aydınlık, daha parlak yarınlara mutlaka ulaşacaktır.

Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Niyazi Kızılyürek’ten iki kitap daha26 Ağustos 2018 Pazar 14:04
  • Garibana iki yol sunuyorlar, ya tımarhane ya da göç yolları26 Ağustos 2018 Pazar 14:01
  • Mustafa Cengiz (Amcacık) ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi26 Ağustos 2018 Pazar 13:57
  • Erhürman: UBP tarafından yapılan açıklama, geçtiğimiz koşulların ciddiyetiyle uyuşmuyor26 Ağustos 2018 Pazar 13:54
  • Erhürman: "Halkımızın esenliği için uğraşmaya devam edeceğiz"26 Ağustos 2018 Pazar 08:09
  • UBP'li Oğuz öneri yaptı;ülkeyi daha da içinden çıkılamaz hale getirmeden gitmeniz25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:20
  • Lefkoşa - Mağusa Anayolunda kaza: Yaralılar var25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:51
  • Lute, raporunu 17 Eylül'de sunacak25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:23
  • "Derinya Kapısı'nın açılmama nedeni Türk nöbet kulübesi"25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:18
  • Rum polisi Tatlısu'da tutuklanan 4 kişi hakkında bilgi talep etti25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti