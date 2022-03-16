Tatar:KKTC, imkanları çerçevesinde Ukrayna’dan gelen insanlara kucak açtı ve açmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkemizde yaşayan Ukraynalılar’dan oluşan heyeti kabul ederek ülkemize Ukrayna’dan gelenler için vize işlemleri gibi konularda yapılabilecekleri görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC devletinin sosyal açıdan güçlü ve duyarlı bir devlet olduğunu ifade ederek Kıbrıs Türk halkının da 1960’lı yıllarda göçler, çatışmalar ve katliamlar yaşadığını hatırlattı.

Türkiye’nin desteğiyle kurduğumuz devleti geliştirdiğimizi belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna halkının içinde bulunduğu koşulları özellikle Kıbrıs Türk halkının çok iyi anladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemize gelen Ukraynalılar için yasalar uyarınca ve insani bakımdan giriş ve vize işlemlerinin gerektiği şekilde yapılması konusunu devletin başı olarak Başbakan ve İçişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Karşılıklı olarak sizlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde bir düzenlemenin yapılması gerekir. Bu insanlar savaş mağdurudur. Bu insanlar ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. İnsanlık dramı yaşanmaktadır. Bu insanlara kucak açmak bizlerin görevidir” dedi.

KKTC’nin imkanları çerçevesinde Ukrayna’dan gelen insanlara kucak açtığını ve açmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu işin takipçisi olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ukraynalılara kabulde eşlik eden UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu’nun da bu konuda gösterdiği duyarlılıkla imkanlarımız ölçüsünde yapılan değerlendirmeyi kendi adına takip edeceğini söyledi.

Heyet, ülkemize gelen Ukraynalılara yardım etmeye çalışmak amacıyla ülkemizde yaşayan ve Rusça konuşanların kurduğu büyük bir örgütleri olduğunu aktararak ülkemize gelen Ukraynalıların yaşadığı sıkıntıları paylaştı.