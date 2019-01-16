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Tayland'da tutuklanan 'seks guruları' ülkelerine gönderilecek

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Tayland'da tutuklanan 'seks guruları' ülkelerine gönderilecek
Tayland'da tutuklanan 'seks guruları' ülkelerine gönderilecek

Tayland'da izinsiz seks eğitimi verdikleri için tutuklanan 'seks guruları' Belarus asıllı Anastasya Vaşukeviç ve Rus Aleksandr Kirillov ile Tayland yasalarını ihlalle suçlanan 6 kişi, haklarında görülen yeni davada ayrı ayrı tecil edilmiş hapis cezasına ve fiili hapis cezasına çarptırıldı.

Sputnik muhabirinin duruşmanın yapıldığı mahkeme salonundan aktardığına göre Vaşukeviç, Kirillov ve 6 kişi hakkında verilen fiili hapis cezası, cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak düşürüldü.

Suçlarını itiraf eden tüm davalılar, cezaevinde geçirdikleri 9 ayın ardından ülkelerine iade edileceği günü beklemeye geçti.

Vaşukeviç, Kirillov ve 6 kişi, ülkelerine gönderilene dek geçici sığınma merkezinde tutulacak.

Pattaya'da vizesi bitmesine rağmen ülkede kalan ve çalışma izni olmadan seks eğitimi vermesi nedeniyle Tayland polisi tarafından tutuklanan Belarus asıllı model Vaşukeviç, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ile bağlantısı hakkında ve Rus oligarklarla ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu iddia etmişti. Vaşukeviç, Trump'ın seçim kampanyasını yönetmesi için işe aldığı Paul Manafort'la 10 yıl önce çalıştığı iddia edilen Rus milyarder Oleg Deripaska ile bir ilişki yaşadığını söylemişti.

 

Vaşukeviç ve 9 diğer Rus vatandaşı 25 Şubat'ta Pattaya'da çalışma izni olmadan seks eğitimi vermeleri nedeniyle tutuklanmıştı. 6 kişi serbest bırakılmış, Vaşukeviç'in yanı sıra Aleksandr Kirillov'un, vize süreleri bitmesine rağmen ülkede kalmaya devam etmeleri sebebiyle sınır dışı edilmesi ve kara listeye alınmasına karar verilmişti.

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