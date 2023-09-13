  • BIST 8202.13
  • Altın 1656.123
  • Dolar 26.9411
  • Euro 28.9321
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 27 askeri hava aracı ve 13 gemi tespit edildi

» »
Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 27 askeri hava aracı ve 13 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 27 askeri hava aracı ve 13 gemi tespit edildi

Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, 27 hava aracından 9'unun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, "BZK-005" tipi silahsız dron Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçti, aynı tipteki bir dron ile 2 "J-10" tipi savaş uçağı, 2 "H-6" tipi bombardıman uçağı ve "Y-8 ASW" tipi deniz devriye, "KJ-500" tipi erken uyarı, "Y-9" tipi askeri nakliye uçakları ADIZ'ın güneybatısında uçtu.

Bakanlık, dün de akşamdan sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 22 askeri hava aracı ve 20 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirmişti.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, ABD ve Kanada donanmalarına ait 2 savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçmesinin ardından geldi.

ABD donanmasına ait "Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze taşıyan Ralph Johnson muhribi ile Kanada Kraliyet Donanmasına ait "Halifax" sınıfı Ottowa kruvaziyeri, 9 Eylül'de Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yapmıştı.

Çin ordusu, geçişin "gösteriş amaçlı" olduğunu savunmuş, gemilerin takip edildiğini, yasalara ve uluslararası kurallara uygun tepkinin verildiğini bildirmişti.

Geçişin adından 11 Eylül'de Çin'in Şandong uçak gemisi, Tayvan'ın güney ucundaki Eluanbi Burnu'na 60 deniz mili (yaklaşık 111 kilometre) kadar yaklaşmıştı.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: Ukrayna'nın topraklarımıza İHA'larla saldırı girişimi engellendi07 Eylül 2023 Perşembe 10:32
  • Hindistan'ın ismi değişiyor mu?05 Eylül 2023 Salı 21:15
  • Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü05 Eylül 2023 Salı 14:18
  • Güney Kore’de veli zorbalığı öğretmenleri sokağa döktü05 Eylül 2023 Salı 13:17
  • Pakistan: Afganistan'da bırakılan ABD askeri teçhizatı militanların elinde05 Eylül 2023 Salı 12:15
  • Kuzey Kore lideri Kim ile Putin'in, Rusya'da bir araya geleceği iddia edildi05 Eylül 2023 Salı 11:38
  • Ukrayna: Rusya’ya ait insansız hava araçları Romanya topraklarına düştü05 Eylül 2023 Salı 11:34
  • Ameliyat edilen kadının karnında tabak büyüklüğünde cerrahi alet unutuldu05 Eylül 2023 Salı 09:10
  • Rusya: Moskova'yı hedef alan insansız hava araçları düşürüldü05 Eylül 2023 Salı 08:54
  • Kuzey Kore’den ‘seyir füzesi’ denemesi02 Eylül 2023 Cumartesi 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti