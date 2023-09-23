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Tayvan’da fabrikada patlama: 5 ölü, 100’den fazla yaralı

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Tayvan'da gol malzemeleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiyecilerin müdahale ettiği sırada meydana gelen patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı, 5 kişiden ise haber alınamıyor.
Tayvan’da fabrikada patlama: 5 ölü, 100’den fazla yaralı

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ada'nın güneyindeki Pingtung vilayetindeki golf topu üretilen fabrikada yangın çıktı.

Yangında aralarında 1 itfaiyecinin olduğu 5 kişi hayatını kaybederken, 1 itfaiyeci ve 4 fabrika işçisinden haber alınamıyor.

Yangında 100'den fazla kişi de yaralandı.

Yangının sebebi soruşturulurken, söndürme çalışmaları sırasında yaşanan doğal gaz patlamaları can kaybının ve yaralanmaların artmasına yol açtı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Pingtung'a giderek mağdurları ziyaret edeceğini bildirdi.

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