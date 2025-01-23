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Tayvan'da "tarımı olumsuz etkileyen" 120 binden fazla iguana itlaf edilecek

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Tayvan'da "tarım sektörünü olumsuz etkilediği" gerekçesiyle 120 binden fazla yeşil iguananın itlaf edilmesi planlıyor.
Tayvan'da "tarımı olumsuz etkileyen" 120 binden fazla iguana itlaf edilecek

Taipei Times gazetesinin haberine göre, Tayvan Tarım Bakanlığı, ülkedeki iguana popülasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin güney ve orta bölgelerindeki iguana popülasyonunda artış yaşandığı aktarıldı.

Geçimini tarımla sağlayan bölgede, iguanaların mahsulleri olumsuz etkilediği vurgulanan açıklamada, 120 binden fazla yeşil iguananın itlaf edileceği duyuruldu.

Açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 200 bin yeşil iguana yaşadığı ve öldürülen iguana başına ücret ödeneceği duyuruldu.

Tayvan'da geçen sene 70 bin iguana itlaf edilmişti.

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