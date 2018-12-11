TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal oldu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreterliğine Dr. Halil Hızal getirilirken, 9 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ile Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK) Başkanı da belirlendi.

TDP Parti Meclisi dün akşam Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında toplandı. Toplantıda, TDP Genel Sekreterliğine oybirliği ile Dr. Halil Hızal, TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığına ise Nalan Ersümer getirildi. Daha sonra yapılan seçimlerde ise, 9 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) şu isimlerden oluştu: Yeşim Dede, Ercan Hoşkara, Safiye Özaltıner, Mehmet Harmancı, Deniz Birinci, Evrim Benzetsel, Barış Erkmen, Yasemin Çobanoğlu, Serkan Bülbülcü.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit toplantıda yaptığı konuşmada, 25 Kasım'da gerçekleştirilen 6. Olağan kurultayın adından Genel Sekreter, TDP TOCEK ve Merkez Yönetim Kurulu'nun da belirlendiğini belirterek, “TDP çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir" dedi. Önümüzdeki süreçte herkesi çok daha zor görevlerin beklediğine dikkat çeken Özyiğit, bir yandan koalisyon hükümeti olarak toplumun yapısal sorunlarının çözümü yönünde uğraş verirken, diğer yandan TDP olarak adil ve kalıcı federal bir çözüm için her platformda mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

-Halil Hızal -

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal da kendisine verdiği güven ve destek için PM üyelerine teşekkür etti. Ülkenin, bölgenin ve dünyanın yaşadığı sürecin farkında olduğunu belirten Hızal, özgürlük, barış, demokrasi ve adalet için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Koydukları hedeflere ulaşmak adına partinin yeni oluşan tüm kurulları ile bir bütün olarak çok çalışması gerektiğinin bilincinde olduklarını ifade eden Hızal katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliğin en önemli ilkeleri olacağını belirtti.