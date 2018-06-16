TDP, "Girnem2Gözüm" dedi adaylarını tanıttı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, TDP geleneğinin geçmişte görevde bulunduğu yerel yönetimleri çağdaş belediyecilikle tanıştırarak, yerel yönetim vizyonunda yeni bir sayfa açtığını, 4 yıl önce görevi devraldıkları Lefkoşa’da batmış belediyeyi yeniden ayağa kaldırdıklarını anımsatarak, “Gerek belediye başkanlığı, gerekse de belediye meclis üyeliklerinde talip olduğumuz her bölgede temel vizyonumuz olan çağdaş belediyeciliği toplumla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

TDP, Girne Belediye Meclis üyesi adayları için “Girne’m İki Gözüm” adlı tanıtım etkinliği düzenledi. The House’da gerçekleştirilen etkinliğe, TDP Girne Belediye Meclis üyesi adaylarının yanı sıra, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, TDP Girne İlçe Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bazı PM ve MYK üyeleri, Girne İlçesi Yönetim Kurulu üyeleri ile Girne’li TDP üye ve sempatizanlar katıldı. Açılış konuşmasını TDP MYK üyesi Av. Ayşe Öztabay’ın yaptığı gece, Genel Başkan Özyiğit ile İlçe Başkanı Çeler’in konuşmaları ile devam etti. Etkinlik, Meclis Üyesi Adayları Ziya Egemen Sencer, Rüya Yılmaz, Günay Toygar, Metin Ahmet Bali, Evren Mercimekçi, Hülya Bay, Arzu Çaydamlı, Turan Cibo, Yasemin Kavruk, Mehmet Eray Ezilmez, Sinan Gürzap, Duygu Otçuoğlu, Candan Koran, Yağmur Girgin, Fatma Ramadan ve Barış Oral’ın tek tek takdimleri ile son buldu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit etkinlikteki konuşmasına, ‘yüreği Girne için, Kıbrıs için, barış ve demokrasi için çarpan sevgili TDP’liler hepiniz bu güzel gecemize hoş geldiniz’ diyerek başladı. TDP olarak 24 Haziran seçimlerine yönelik Girne’de birbirinden değerli kişilerin oluşturduğu güzel bir ekiple yola çıktıklarını belirten Özyiğit, yurdunu, ilçesini, bölgesini kalkındırmak adına, insan odaklı icraatlar yapmak adına, topluma daha iyi hizmet sunulmasına katkı koymak adına elini taşın altına koyan tüm adaylara tek tek teşekkür etti.

Girne denince akla gelen ilk isimlerin başında Ziya Rızkı geldiğini anımsatan Özyiğit, yıllar önce Girne’yi çağdaş belediyecilikle tanıştıran Ziya Rızkı’nın gösterdiği yolda ilerlediklerini, ilke ve prensiplerini kendilerine şiar edindiklerini vurguladı. Bir yandan barış, demokrasi ve insanca yaşam kavgası verirken, diğer yandan da çağdaş belediyeciliğin gelişmesi mücadelesi verdiklerini kaydeden Özyiğit, geçmişte yıllar öncesinde başkent Lefkoşa olmak üzere birçok bölgede görevde bulundukları yerel yönetimlerde yeni bir çığır açtıklarını, yıllar sonra yeniden göreve geldikleri başkent Lefkoşa’da çok büyük bir başarı öyküsü yazdıklarını anımsattı, birçok belediyede TDP’li meclis üyelerinin çağdaş, nitelikli projeler ve etkin denetim yönünde çok ciddi katkıları olduğunu kaydetti.

Ülkenin en değerli bölgelerinin başında gelen Girne’ye bugüne kadar yeterince zarar verildiğini belirten Özyiğit, önemli olanın bundan sonra Girne’de tarihi ve doğal güzellikleri koruyarak, planlı bir gelişmenin sağlanması olduğunu vurguladı. Girne’de yüreğini ortaya koyarak, Girne’ye hizmet için yola çıkan TDP’li belediye meclis üyesi adaylarına güveninin tam olduğunu belirten Özyiğit, bu ekibin ortaya koyduğu çaba, samimiyet ve gayretin 24 Haziran gecesi ortaya çıkacak başarının göstergesi olduğunu ifade etti.

-Zeki Çeler-

TDP Girne İlçe Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yürekleri Girne ile çarpan birbirinden değerli 16 adayın bir araya gelerek çok güzel bir ekip oluşturduğunu belirterek, Girne için, ülkesi için cesaret göstererek bu yola çıkan herkese teşekkür etti. Kısıtlı olsa da fırsat buldukça TDP Belediye Meclis üyesi adaylarının çalışmalarına katıldığını belirten Çeler, “Gece-gündüz demeden sokak sokak geziyorlar. Öyle güzel bir enerji ve samimi bir ekip ruhuyla dinamik bir çalışma yürütüyorlar ki, açıkçası hem mutlu oldum, hem de kıskandım. Bu birliktelik sürdüğü sürece gelecek çok daha aydınlık olacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Belediye Meclis üyelerinin çok önemli bir görev ifa ettiklerini, nitelikli projeler üreterek şehre katkı koymanın yanı sıra, yapılan icraatları denetlemek, doğrunun yanında olurken, yanlışlara karşı çıkarak doğruya yönlendirmek gibi önemli bir misyonu olduğunu belirten Çeler, TDP Meclis üyesi adaylarının da tek tek hepsinin bu nitelik ve değerde olduğunu kaydetti.

-Esat Varoğlu-

TDP Parti Meclisi üyesi, Girne eski milletvekillerinden Esat Varoğlu da gecede yaptığı kısa konuşmada elini taşın altına koyarak aday olan tüm Belediye Meclis üyesi adaylarına teşekkür etti. Tüm adaylarla birlikte güzel bir ekip oluşturduklarını, yüksek bir sinerji ile çalıştıklarını belirten Varoğlu, “Bana ilk günkü enerjim ve heyecanım ile çalışma şevki yaratan, hiçbir karşılık beklemeden şehrine katkı koymak için yola çıkan tüm yoldaşlarıma başarılar dilerim” diyerek sözlerini sonlandırdı.