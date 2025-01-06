TDP’de gündem Cumhurbaşkanı adaylığı: Akıncı PM toplantısına katılacak

Çeler, bugün düzenlenecek PM toplantısında 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılacağına işaret ederek, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak kararlarını açıklayacaklarını söyledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, BRT’de katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

AKINCI TOPLANTIYA KATILACAK

Parti Meclisi’nin (PM) bu akşam yapacağı toplantıda önemli kararlar alınacağını söyleyen Çeler, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da PM'nin talebi üzerine toplantıya katılacağını belirtti. Çeler, “Mustafa Akıncı’yı, istişare açısından önemli konuları değerlendirmek üzere nezaket ziyareti için davet ettik. Sağ olsun, bizi kırmadı ve toplantımıza katılacak” dedi.

TDP SEÇİME HAZIR

TDP'nin seçim sürecine hazır olduğunu vurgulayan Çeler, "Hükümetin ve Meclisin bir parçası olmaya her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik. Çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak da PM'de geniş bir değerlendirme yapılacak. Net kararımızı açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

PM’nin toplantısında Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) aldığı ön kararların ele alınacağını kaydeden Çeler, "Önümüzde yaklaşık 9 aylık bir süreç var. Ancak nihai kararı bu akşam netleştireceğiz," ifadelerini kullandı.