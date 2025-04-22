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TDT Aksakallılar Konseyi KKTC’de toplanacak

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Türk Devletleri Teşkilatı’ndan (TDT), bazı üye ülkelerin Avrupa Birliği ile tepki çeken anlaşması sonrası önemli bir adım geldi. Aksakallar Konseyi’nin 17’nci toplantısının KKTC’de düzenlenmesine karar verildi.
TDT Aksakallılar Konseyi KKTC’de toplanacak

Türk Devletleri Teşkilatı’ndan (TDT), bazı üye ülkelerin Avrupa Birliği ile tepki çeken anlaşması sonrası önemli bir adım geldi. Aksakallar Konseyi’nin 17’nci toplantısının KKTC’de düzenlenmesine karar verildi.

Toplantı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ev sahipliğinde, 1-2 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan, Avrupa Birliği ile anlaşma imzalamış, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde elçilik açma kararı almıştı.

Tepki çeken karar sonrası, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türk Devletlerini Rum tarafı ile ilişkilerinde dikkatli olmaya çağırmıştı.

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