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TEKNOFEST KKTC 2025 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

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1-4 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC hazırlıkları, tüm hızıyla devam ediyor!
TEKNOFEST KKTC 2025 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin simgesi TEKNOFEST, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde teknoloji meraklılarını bir araya getirecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 1-4 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST KKTC, gençlerin bilim ve teknolojiye olan tutkusunu sergileyebileceği eşsiz bir platform sunacak.

GENÇLER HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN KKTC’YE GELİYOR

TEKNOFEST KKTC 2025, 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacının başvurduğu dev bir teknoloji festivaline dönüşecek. 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmalar, yenilikçi projelere ev sahipliği yapacak. Festival, öğrencilere ve girişimcilere bilim ve teknolojinin geleceğini şekillendirme fırsatı sunacak.

UNUTULMAZ ETKİNLİKLER VE GÖKYÜZÜ GÖSTERİLERİ

KKTC’nin doğası, turizmi ve tarihiyle eşsiz atmosferinde gerçekleşecek etkinlikler arasında, gökyüzünü fetheden hava araçları sergisi, planetaryum, dijital deneyim alanı, pedallı uçuş etkinliği ve coşkulu konserler yer alacak. Ayrıca, öğrencilerin ilk uçuş heyecanını yaşayacağı “İlk Uçuş” etkinliği de büyük ilgi görecek.

MİLLİ TEKNOLOJİLER GÖKYÜZÜNDE

Festivalde, havacılık ve savunma sanayiinin göz kamaştıran hava gösterileri de izleyicileri bekliyor. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzünde muazzam gösteriler sunarken, F-4 savaş uçakları hız ve gücün sınırlarını zorlayacak. ATAK helikopterleri çeviklik ve dinamizm gösterirken, Hürkuş özgün tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek. Anka 3, Bayraktar TB2 ve TB3, ileri teknoloji ve üstün yetenekleriyle festivalin yıldızları olacak.

TEKNOLOJİ TUTKUNLARI İÇİN EŞSİZ BİR DENEYİM

TEKNOFEST KKTC 2025, teknolojiye ilgi duyan herkesi 1-4 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı’nda buluşturacak. Teknolojinin sınırlarını zorlayan yarışmalar, nefes kesici hava gösterileri ve birbirinden farklı etkinliklerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

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