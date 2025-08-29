Tel-Sen, fiber altyapı konusunda Ulaştırma Bakanlığı önünde toplanacak: Gizlilik kabul edilemez!

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), bugün Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Sendikadan yapılan duyuruda, fiber altyapının Türk Telekom'a devri konusunda şeffaflık olmadığı gerekçe gösterilerek, "Sektörün ve toplumun geleceğini ilgilendiren böylesi kritik bir konuda gizlilik kabul edilemez" ifadelerine yer verildi. Tel-Sen, konunun takipçisi olarak "emekçilerin ve halkın çıkarlarını sonuna kadar savunacaklarını" duyurdu.

Sendika, bugün saat 12.00’de Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirecek.