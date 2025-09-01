  • BIST 11313.72
Telefon borçlarının 16 Eylül'e kadar kapatılması gerekiyor

Telekomünikasyon Dairesi, 31 Temmuz’a kadar olan telefon faturalarının en geç 16 Eylül’e  kadar ödenmesi gerektiğini duyurdu.
Daire’den yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül itibari ile hesapları kapatılmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla  kesileceği belirtildi.

Ağustos 2024 sonu itibariyle 12 fatura donemi üzeri borcu olan abonelerin hatlarının iptal edileceği vurgulanan açıklamada, bu durumda olan abonelerin mağdur olmamak için Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi.

