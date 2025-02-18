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Telefon Dairesi'ne ait kabloları çaldı!

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Gazimağusa’da Telefon Dairesi Müdürlüğü’ne ait 320 metre uzunluğundaki bakır telefon kablolarını çalan şahıs tutuklandı. Şahsın tasarrufunda uyuşturucu madde de bulundu.
Telefon Dairesi'ne ait kabloları çaldı!

2025 yılı Şubat ayı içerisinde, Gazimağusa’da Telefon Dairesi Müdürlüğü’ne ait etrafı tel ile çevrili alan içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 320 metre uzunluğundaki bakır telefon kablolarının çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ç.(E-47) söz konusu kabloları kasten yakıp hasara uğrattığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır.

Akabinde bahse konu şahsın kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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