Telekomünikasyon Dairesinden uyarı

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, 31 Mart’a kadar olan borçlarını en geç 15 Mayıs’a kadar kapatmalarını istedi.

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, 31 Mart’a kadar olan borçlarını en geç 15 Mayıs’a kadar kapatmalarını istedi.

Daireden yapılan açıklamada, 31 Mart sonu itibari ile hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin, ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, Nisan 2024 ayı sonu itibariyle daireye 12 fatura donemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı kaydedildi.

Bu durumda olan abonelerin mağdur olmamak için Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi.