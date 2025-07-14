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Tenha Yol Operasyonu: Satışa hazır uyuşturucu ve para ele geçirildi

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Lefkoşa’da CÖŞ ekiplerinin düzenlediği “Tenha Yol Operasyonu” kapsamında, bir kişinin aracında yapılan aramada 50 gram Hintkeneviri ve nakit para ele geçirildi.
Tenha Yol Operasyonu: Satışa hazır uyuşturucu ve para ele geçirildi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından yürütülen “Tenha Yol Operasyonu” kapsamında, yabancı uyruklu bir şahsın kullanımındaki araçta yapılan aramada, satışa hazır halde uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Şüpheli araçta yapılan aramada, foil kâğıtlara sarılı, satışa hazır 40 paket halinde toplam 50 gram ağırlığında Hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde tespit edildi.

Ayrıca araç içerisinde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ve 3 bin 960 Sterlin nakit paraya da el konuldu.

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Polis, olayla ilgili yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlattı. Soruşturma devam ediyor.

 

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