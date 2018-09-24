Terim yine bildiğiniz gibi: Taraftara küfretti

Fatih Terim, Galatasaray-Akhisarspor karşılaşması sırasında tribünden kendisine "Ne oldu, dört gelecek dört dört" diye bağıran bir taraftara küfür etti.
Terim, söz konusu taraftara "A….na koyayım" diye karşılık verdi.
Söz konusu video sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Videoda, Fatih Terim'in, taraftarın bağırmasına küfürle karşılık vermesinin ardından tribünlerden büyük tepki gösterildiği görülüyor.
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