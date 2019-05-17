  • BIST 86.796
  • Altın 248,667
  • Dolar 6,0406
  • Euro 6,7414
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Testis ağrısı neden olur?

» »
Testis ağrısına ne iyi gelir ağrı karın altına kadar iniyorsa...
Testis ağrısı neden olur?

Erkeklerin sormaktan çekindiği cinsel sağlık sorunlarından biri de testis ağrısıdır. Testis ağrısı neden olur? İşte cevabı.

Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de cinsel sağlık sorunlarında oldukça merak edilen ancak bir o kadar da konuşmaktan utanılan sorulardan biri de testis ağrısı neden olur? Testisler neden ağırır? gibi sorulardır. Testis ağrısı biri veya ikisinde de olan bir rahasızlık olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Murad Çeltik testis ağrısı hakkında merak edilen tüm sağlık sorunlarının cevabını verdi.

TESTİS AĞRISI NEDEN OLUR?

Günümüzde teknolojinin gelişmesine rağmen erkeklerin konuşmaktan çekindiği sağlık sorunlarından biri de testis ağrısıdır. Testislerin birinde veya ikisinde de oluşan rahatsızlık olan bu sağlık sorunu dikkat edilmediği veya bir doktora danışılmadığı taktirde ciddi sorunlara yol açabilir. Cinsel sağlık sorunlarında erkeklerdin özellikle dikkat edilmesi gereken konuların başında testis ağrısı gelmektedir.

Üroloji Uzmanı, ''Testis ağrısı, testislerin biri veya her ikisinde meydana gelen bir rahatsızlıktır. Ağrı bazen karnın altına kadar yayılabilmektedir.

Bilindiği gibi testisler skrotum (testis torbası) içinde yer almaktadır. Skrotum içindeki testislerin biri aşağı ve diğeri yukarı konumlu olup, ortalama her biri aynı boyda ve 20 gr. civarındadır. Çoğu okuyucumuz bu bilgiyi bilmediğinden sorunmuş gibi yakınmaktadırlar.'' dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Düzenli cinsel aktivite, böbrek taşını düşürmede yüzde 80 etkili'16 Mart 2019 Cumartesi 13:48
  • T.C. Sağlık Bakanlığı, prezervatif dağıtacak: Uzunluğu 16 cm'den az olmayacak, pürüzsüz ve kayganlaştırıcı ile kaplı olacak15 Mart 2019 Cuma 16:06
  • Bilimsel çalışmalar da destekliyor! Yoğurt vajina için faydalı09 Mart 2019 Cumartesi 16:00
  • Belçika bakirelik testini yasakladı26 Şubat 2019 Salı 11:14
  • İsveç Kraliyet ailesinin tacını çalan hırsıza hapis cezası22 Şubat 2019 Cuma 22:00
  • Ana caddelerde yaşayan erkekler, erekte olmakta zorlanıyor21 Şubat 2019 Perşembe 14:40
  • Cinsel performansı düşüren en önemli etken!14 Şubat 2019 Perşembe 15:32
  • 'Kadın sünneti' nedir, neden durdurulamıyor?07 Şubat 2019 Perşembe 19:15
  • Sünnet, Penisin Duyarlılığını Azaltıyor mu?06 Şubat 2019 Çarşamba 13:18
  • 'Kadın sünneti' nedir, hangi ülkelerde yaygın, neden durdurulamıyor?06 Şubat 2019 Çarşamba 10:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti