Erkeklerin sormaktan çekindiği cinsel sağlık sorunlarından biri de testis ağrısıdır. Testis ağrısı neden olur? İşte cevabı.

Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de cinsel sağlık sorunlarında oldukça merak edilen ancak bir o kadar da konuşmaktan utanılan sorulardan biri de testis ağrısı neden olur? Testisler neden ağırır? gibi sorulardır. Testis ağrısı biri veya ikisinde de olan bir rahasızlık olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Murad Çeltik testis ağrısı hakkında merak edilen tüm sağlık sorunlarının cevabını verdi.

TESTİS AĞRISI NEDEN OLUR?

Günümüzde teknolojinin gelişmesine rağmen erkeklerin konuşmaktan çekindiği sağlık sorunlarından biri de testis ağrısıdır. Testislerin birinde veya ikisinde de oluşan rahatsızlık olan bu sağlık sorunu dikkat edilmediği veya bir doktora danışılmadığı taktirde ciddi sorunlara yol açabilir. Cinsel sağlık sorunlarında erkeklerdin özellikle dikkat edilmesi gereken konuların başında testis ağrısı gelmektedir.

Üroloji Uzmanı, ''Testis ağrısı, testislerin biri veya her ikisinde meydana gelen bir rahatsızlıktır. Ağrı bazen karnın altına kadar yayılabilmektedir.

Bilindiği gibi testisler skrotum (testis torbası) içinde yer almaktadır. Skrotum içindeki testislerin biri aşağı ve diğeri yukarı konumlu olup, ortalama her biri aynı boyda ve 20 gr. civarındadır. Çoğu okuyucumuz bu bilgiyi bilmediğinden sorunmuş gibi yakınmaktadırlar.'' dedi.