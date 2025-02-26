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Tetikçi ve suç ortağı mahkemede... Suçlarını itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiler!

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Lefkoşa’da Ahmet Keskin’e silahlı saldırı düzenleyen Muharem Lermi ile suç ortağı Metin Eminanç mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Özgür Sunalp mahkemede olguları aktardı.
Tetikçi ve suç ortağı mahkemede... Suçlarını itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiler!

Polis, zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen 'Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarruf, Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Ve Tasarrufu Ve Meskun Mahalde Ateş̧ Açma' suçlarıyla bağlantılı tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Sunalp,  22 Şubat 2025 tarihinde saat 15:15 raddelerinde; Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Doyduk Doyduk” isimli restoran içerisinde zanlı Muharem Lermi'nin işletmeci Ahmet Keskin'den bir el ateş ederek, sağ baldırından yaraladığını belirtti. Polis, meydana gelen olayın ardından Lermi'yi saat 17.00 sıralarında Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit ederek tutuklandıklarını açıkladı. Polis, olayda kullanılan glock marka silahin olay yerinin yakınlarında içerisinde 8 adet mermiyle emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Eminanç'ın 20 Şubat tarihinde silahı Lermi' ye teslim ettiğini belirlediklerini açıkladı. Polis memuru Eminanç’ın da 23 Şubat’ta tutuklandığını kaydetti.

Polis, her iki zanlının da suçlarını itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen silahın balistik incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, alınacak birçok ifade ve incelenecek birçok kamera görüntüsü olduğunu söyledi. Her iki zanlının yakın tarihte ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, cep telefonlarının inceleneceğini kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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