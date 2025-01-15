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Thalassaemia Derneği: Thalassaemia doğumları son dönemde yeniden başlamıştır

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Thalassaemia Derneği, bir süre engellenen Thalassaemia doğumlarının son dönemde yeniden başladığına işaret ederek, Sağlık Bakanlığı’nın konuyla daha yakından ilgilenmesini talep etti.
Thalassaemia Derneği: Thalassaemia doğumları son dönemde yeniden başlamıştır

Thalassaemia Derneği 47. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, derneğin 47 yıldır yürüttüğü çalışmalara değinerek, 1980 yılından bu yana uygulanan Thalassaemia taşıyıcılık testleri ile ülkede yeni Thalassaemia doğumlarının engellendiği ancak son dönemde bu doğumların yeniden başladığına işaret edildi.

Bunun önüne geçilebilmesi konusunda yetkili makamlarla görüşmeler yapıldığı ifade edilen mesajda, kan toplama için gerekli altyapının ve kurumsal yapının oluşturulması, daha iyi bir noktaya gelebilmesi için çalışmaların artarak sürdürülmesi gerektiği kanaatinin ortaya konulduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bunun yanında Thalassaemia gibi kronik bir rahatsızlığın tedavisinde kesintisi ilaç kullanımı ciddi önem arz etmektedir. Doğru, düzenli ve kesintisiz ilaç kullanımının devam etmesi için gerekli tedbirlerin alınması ciddi önem arz etmektedir. Bugün bizim doğum günümüz, 47 yıldır toplumsal bir sorun olan Thalassaemiaya katkı koyan ve bizleri bugünlere taşıyan devlet yetkilileri, hizmet etmiş tüm doktor, sağlık çalışanları, laboratuvar, kan bankası ve geçmişten günümüze kadar dernek yönetiminde görev yapanlara ve ailelerimize teşekkür ederken Yetkili bakanlık olan Sağlık bakanlığının coğrafyamıza özel bu sağlık sorununa daha da yakından bakmasını talep etmekteyiz.”

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