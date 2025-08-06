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THY’nin ‘Ada Kıbrıs’ projesinin yüzü Meryem Uzerli oldu

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‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Türk Hava Yolları’nın ‘Ada Kıbrıs’ projesinin yüzü oldu.
THY’nin ‘Ada Kıbrıs’ projesinin yüzü Meryem Uzerli oldu

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine kavuşan oyuncu Meryem Uzerli bu kez dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.

Uzerli, Türk Hava Yolları, “Ada Kıbrıs” projesinin reklam yüzü oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Uluslararası arenada çok sevilen Meryem Uzerli’nin de güç katacağı bu filmde KKTC’nin güzelliklerini ve zenginliklerini dünyaya tanıtacak, hem İngiltere hem de dünyanın dört bir yanından turistleri Kuzey Kıbrıs’a davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Meryem Uzerli proje için hazırlanan tanıtım filminde oynayacak

Uzerli, proje için hazırlanan tanıtım filminde yer almasının yanında sosyal medya üzerinden ‘Ada Kıbrıs’ın küresel görünürlüğüne katkı sunacak. Ayrıca proje hakkında açıklamalarda bulunan Bolat, şunları ifade etti:

“Ada Kıbrıs projesi kapsamında, AJet markamız ile Londra Stansted Havalimanı ve KKTC arasında erişilebilir fiyat politikamızı bir yıl süreyle devam ettireceğiz. Böylece Türkiye aktarmalı Stansted ve Kıbrıs uçuşlarında gidiş-dönüş 250 Sterlin bilet tarifesi, yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, ayrıca İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerini vatanlarına daha da yaklaştıracak ve KKTC’yi İngiliz turistler için de cazibe merkezi haline getirecek.”

İngiltere’nin de kendileri için her zaman öncelikli bir pazar ve önemli bir ülke olduğunu kaydeden Bolat, yeni kampanyanın İngiliz turistleri de Kıbrıs’ın güzelliklerini keşfetmeye teşvik edeceğine inandığını aktardı.

 

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