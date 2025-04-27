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Tibuk: Kıbrıs, yobazlığın işlemeyeceği tek yerdir

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Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Kıbrıs halkının gayet medeni bir halk olduğunun altını çizerek, yobazlığın işleyemeyeceği tek müslüman halkın da Kıbrıslı Türkler olduğunu kaydetti
Tibuk: Kıbrıs, yobazlığın işlemeyeceği tek yerdir

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Kıbrıs halkının gayet medeni bir halk olduğunun altını çizerek, yobazlığın işleyemeyeceği tek müslüman halkın da Kıbrıslı Türkler olduğunu kaydetti

İsmet Esenyel’in hazırlayıp sunduğu Turizm Hayattır programında yöneltilen sorulara verdiği yanıtta, Kıbrıs’ta yaşayanlara çağrıda bulunarak, “canınızı sıkmayınız, Kıbrıs’ta yaşamanın keyfini çıkartın” dedi.

Türkiye’den gelenlerin de Kıbrıs’taki bu ortama adapte olduklarını gözlemlediğini kaydeden Besim Tibuk, çok azının türban krizi gibi toplumu karıştırmak için yaptıklarının da etkili olmayacağını kaydetti.

Ankara’daki belli kişilerin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaranmak için suni kriz yarattıklarını ifade eden Tibuk, “Bu konuda canınızı sıkmayın” diyerek “Kıbrıs’ta yaşamanın keyfini sürün” çağrısında bulundu.

 

“Kıbrıs’ta yaşamak ayrıcalıktır”

Kıbrıs’ta yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu her Kıbrıslı Türk’ün bilmesi gerektiğinin altını çizen Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, ülkemiz demokrasisi, yargının bağımsızlığı özgür medyanın bulunması ve adanın doğal güzelliklerinin bunun en belirgin göstergesi olduğunu kaydetti.

Türkiye’den gelen herkesin, Kıbrıs’a varınca rahatladığını “burası cennet” dediklerine dikkat çeken Besim Tibuk, sadece bundan bile Kıbrıs’ta yaşamanın ayrıcalığının görülebileceğini belirtti.

Kıbrıs’ı sadece turizmin kurtarabileceği ve hizmet sektöründe de refaha erişilebilecek ekonomik bir sistemin çok kolay kurulabileceğini kaydeden Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Kıbrıs’ın turizm açısından gerekli olan “lokasyon, iklim, doğal güzellik” herşeye sahip olunduğunu ve bunların organize edilmesiyle herşeyin başarılabileceğinin altını çizdi.

Turizm sektörünün gelişiminin devam edeceğini kaydeden Tibuk, benzer lokosyonlarla kıyasalayarak gelecek iyi turiste hizmet verecek lüks tesisler, güzel lokantalar, golf ve casino hizmeti verildikçe gelen misafirlerin artacağını kaydetti.

 

“Bağımsız yargının önemini unutmayalım”

Kıbrıs’ta bağımsız bir yargı olmasının önemine vurgu yapan Tibuk, “Kıbrıslılar bağımsız yargıyı kaybetmediği için bağımsız yargının öneminin farkında değildir” derken bağımsız yargının sayesinde bağımsız basının da olmasının önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs’ın bu atmosferinin de İngiliz yönetiminin bir mirası olduğunu kaydeden Tibuk, İngilizlerin yarattığı bağımsız yargının yansımasıyla yaşanan gelişmeler olduğunu kaydetti.

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