Ticaret Odası: Sosyal sigorta prim desteği devam ettirilmeli

KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan ekonomik sorunların işletmeler üzerinde oluşturduğu baskıları azaltmak, istihdamı korumak ve işsizliği önlemek amacıyla bir süredir sağlanan Sosyal Sigorta Prim Desteği uygulamasının Şubat ayında sona ereceği hatırlatıldı ve “Sosyal Sigorta Prim Desteği, kesintiye uğramadan, Mart ayından itibaren geçerliliği sağlanarak, sektörler arasında ayırım yapmadan, eşit oranda ve tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam ettirilmelidir” denildi.

Desteğin istihdamı korumaya destek verdiği, sosyal sigorta primlerinin de gecikmeden yatırılmasını teşvik ederek Sosyal Sigortalar Fonu’nun sürdürülebilirliğine katkı sağladığı ifade edilen açıklamada, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası, istihdamın korunması için alınan en etkili önlemlerden birisi olan sosyal sigorta prim desteğinin kapsayıcılığının artırılarak eşit oranda yaygınlaştırılmasının önemini her zaman ısrarla vurgulamıştır” denildi.