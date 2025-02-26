  • BIST 9501.49
  • Altın 3413.47
  • Dolar 36.4381
  • Euro 38.2674
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAOrta Doğu'ya barış vadeden, daha önce hiç görülmemiş harita

Ticaret Odası: Sosyal sigorta prim desteği devam ettirilmeli

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), sosyal sigorta prim desteğinin tüm işletmeleri eşit oranda kapsayacak şekilde devam ettirilmesini istedi.
Ticaret Odası: Sosyal sigorta prim desteği devam ettirilmeli

KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan ekonomik sorunların işletmeler üzerinde oluşturduğu baskıları azaltmak, istihdamı korumak ve işsizliği önlemek amacıyla bir süredir sağlanan Sosyal Sigorta Prim Desteği uygulamasının Şubat ayında sona ereceği hatırlatıldı ve “Sosyal Sigorta Prim Desteği, kesintiye uğramadan, Mart ayından itibaren geçerliliği sağlanarak, sektörler arasında ayırım yapmadan, eşit oranda ve tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam ettirilmelidir” denildi.

Desteğin  istihdamı korumaya destek  verdiği, sosyal sigorta primlerinin de gecikmeden yatırılmasını teşvik ederek Sosyal Sigortalar Fonu’nun sürdürülebilirliğine katkı sağladığı ifade edilen açıklamada, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası, istihdamın korunması için alınan en etkili önlemlerden birisi olan sosyal sigorta prim desteğinin kapsayıcılığının artırılarak eşit oranda yaygınlaştırılmasının önemini her zaman ısrarla vurgulamıştır” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şüpheli davranışlar sergileyen zanlı mahkemede!26 Şubat 2025 Çarşamba 12:52
  • Deniz Seviyesi Yükseliyor, Yapılar Tehlikede: Yakın Doğu Üniversitesi’nde Deniz Mühendisliği Sempozyumu26 Şubat 2025 Çarşamba 12:39
  • Hisarköy Orkide Festivali hafta sonu26 Şubat 2025 Çarşamba 12:27
  • KTTO: Sosyal Sigorta Prim Desteği tüm işletmeleri eşit şekilde kapsamalı26 Şubat 2025 Çarşamba 12:12
  • CTPnin 29. Olağan Kurultayı 6 Nisan'da26 Şubat 2025 Çarşamba 12:06
  • Erhan Arıklı: Şans oyunları, Kripto ve Forex yasaları yakında Meclis'te26 Şubat 2025 Çarşamba 11:31
  • Erhürman: Bizim ön şartımız, BM’nin verdiği sözleri tutmasıdır26 Şubat 2025 Çarşamba 11:30
  • İş Bankası KKTC’de 70. yılında26 Şubat 2025 Çarşamba 11:29
  • Merkez Bankası ihalesi "yasa hükümlerine uygun değil"26 Şubat 2025 Çarşamba 10:32
  • Tatar'dan Erdoğan'a "Happy Birthday"26 Şubat 2025 Çarşamba 10:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti