Tıp-İş’ten hekimlerin görev yeri değişikliğine tepki

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrolarında görev yapan iki hekimin görev yerlerinin değişmesine tepki gösterdi.
Tıp-İş’e, bazı sivil toplum örgütleri ve Mesarya bölgesinden vatandaşlar destek verirken, “Renk, din, dil, ırk demeden herkesin yanında olan bir doktora neden dokunuyorsun?” yazılı pankart açıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.