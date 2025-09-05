TIR dorsesinde havasızlıktan ölen kişinin Şadi Ceylan olduğu belirlendi

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 03.09.2025 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, kullanımındaki tır araç ile ülkeye giriş yapan C.K.(E-43), E.Ö.(E-36) ile birlikte maddi menfaat elde etmek ve kanunsuz olarak ülkeye giriş yapmasını sağlamak maksadıyla, gerekli tedbirleri almayı ihmal ederek, konu tırın dorsesi içerisine sakladıkları yurt dışında sakin henüz kimliği tespit edilemeyen erkek bir şahıs, konu tırın dorsesi içerisinde hareketsiz olarak bulunmuş ve götürüldüğü Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Yürütülen ileri soruşturmada, yaşamını yitiren bahse konu şahsın Türkiye’de sakin Şadi Ceylan (E-38) olduğu tespit edildi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirleneceği tespit edildi.

C.K.(E-43) ve E.Ö.(E-36) tutuklu olup, soruşturma devam ediyor.