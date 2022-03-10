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TL'de değer kaybı sürüyor

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Serbest piyasada KKTC saati ile saat 12.11 itibarıyla 14,74 liradan alınan dolar 14,77 liradan satılıyor. 16,30 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 16,41 lira olarak belirlendi.
TL'de değer kaybı sürüyor

Serbest piyasada KKTC saati ile saat 12.11 itibarıyla 14,74 liradan alınan dolar 14,77 liradan satılıyor. 16,30 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 16,41 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 19,48 liradan alınıp, 19,55 liradan satılıyor.

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