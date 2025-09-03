  • BIST 10689.72
  • Altın 4679.274
  • Dolar 41.1655
  • Euro 48.0277
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

TMK’ya başvuranların yararlanamayacağı “Ulusal Tazminat Fonu” kuruluyor

» »
KKTC’de eski malı bulunan Rumlara kullanım kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla kurulması öngörülen “Ulusal Fon” yasa teklifi Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nin dünkü toplantısında ele alındı.
TMK’ya başvuranların yararlanamayacağı “Ulusal Tazminat Fonu” kuruluyor

KKTC’de eski malı bulunan Rumlara kullanım kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla kurulması öngörülen “Ulusal Fon” yasa teklifi Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nin dünkü toplantısında ele alındı. DİSİ’nin hazırladığı ve komitede tam destek alan fondan, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuranlar yararlanamayacak.

Alithia’nın haberine göre “Göçmenler” Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “İşgal Altındaki Mülklerin Kullanım Kaybı Tazmini Ulusal Fonu” kurulması yasa teklifiyle “gençlerin, mülkleriyle yeniden bağ kurmasının” hedeflendiğini söyledi. Kettiros, KKTC’de kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuranların bu fondan yararlanmaya “hak sahibi olmayacağını” vurguladı.

Kettiros, seçim programlarında olmasına rağmen daha önceki Rum yönetimi başkanları tarafından hayata geçirilmeyen “Ulusal Fon” konusunun komitenin bütün üyelerinden ve davetlilerden destek bulduğunu kaydetti.

Nikos Kettiros, konunun “Göçmenler” Komitesi’nin ilk toplantısında görüşülmesindeki amacın, kısa sürede yasayı hazırlayıp, genel seçimler ve başkanlık seçimleri öncesinde tamamlayarak “göçmenler” konusunun istismar ediliyor olduğu kuşkusu yaratmamak olduğunu belirtti.

DİSİ Milletvekili Rita Theodoru Superman, fonla, KKTC’de malı bulunan Rumların, kendi ülkeleri ve Avrupa’da ikinci sınıf vatandaş konumunda olmaları nedeniyle “51 yıldır yaşadıkları haksızlığın giderilmesinin” hedeflendiğini savundu.

Konunun bir “ulusal, adalet ve etik meselesi olduğunu” öne süren Superman, Rum yönetiminin ekonomisinin şu anda böyle bir fon kurmaya elverdiğini belirterek, Hristodulidis hükümetinden iş birliği ve rıza istediklerini kaydetti.

DİKO Milletvekili Zaharias Kulias ise teklifin partiler tarafından destekleniyor olmasını olumlu bulduğunu belirterek, Hristodulidis hükümetinin bu yeni kuruma destek vermesini beklediğini söyledi.

DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu, kullanım kayıplarının tazmin edilmesinin “işgal altındaki vatan” diye tabir ettiği KKTC ile ilgili “anıyı ve talebi canlı tutarak, yeni nesli işgal altındaki vatana bağlayacağına” inanç belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Barçın: Görevden alınan müsteşara 2 yıldır maaş ödeniyor03 Eylül 2025 Çarşamba 11:08
  • Girne’de 2 saatlik elektrik kesintisi03 Eylül 2025 Çarşamba 11:04
  • Kıbrıs Türk halkının egemenliğini savunan biziz”03 Eylül 2025 Çarşamba 09:47
  • 5 tutuklu Rum'un davası devam ediyor03 Eylül 2025 Çarşamba 09:43
  • Üstel: Küsme zamanı değil03 Eylül 2025 Çarşamba 09:41
  • Mevlid Kandili bugün idrak edilecek03 Eylül 2025 Çarşamba 09:40
  • Döviz güne nasıl başladı?03 Eylül 2025 Çarşamba 09:40
  • Girne’de 2 saatlik elektrik kesintisi03 Eylül 2025 Çarşamba 09:36
  • Tatar agresifleşti Erhrüman'ı çözümsüzlüğün adayı olmakla suçladı!03 Eylül 2025 Çarşamba 09:34
  • Son bir haftada 65 kaza, 22 yaralı02 Eylül 2025 Salı 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti