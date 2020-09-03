TMT Derneği, Aydın Samioğlu’nun Vefatı Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin zor yıllarında gerek TMT ve gerekse mücahit saflarında aldığı görevleri büyük bir liyakatle ifa etmiş son serdarı Aydın Samioğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olunduğunu belirtti.

Bora, yayınladığı taziye mesajında, “O’nun bir eğitimci olarak hizmetleri ve Başbakanlık Müsteşarı olarak başarılı bir bürokrat ve mücadelemizin son serdarı olarak yaptığı hizmetlerle daima yad edilecektir. Başta aile efradına ve dava arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Ruhu şad mekânı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.