TMT mücahitler derneği İskele şubesi’nin temeli atıldı

Uzun zamandır yapılması için mücadele verilen, İskele Belediyesi’nin de büyük katkıları olan TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi’nin temelleri nihayet atıldı. İskele Bahçeler Bölgesi’nde düzenlenen temel atma törenine Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, İskele Kaymakam Muavini Necmi Karakılıç, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milletvekili Yasemin Öztürk, GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, Kolordu Komutanlığı adına Piyade Albay Murat Taşkapı, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Müdürü Ali Orçan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

ABDURRAHMANOĞLU: “SİZ VARSANIZ BİZDE VARIZ SİZ YOKSANIZ BİZDE YOKUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şube Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar birer konuşma yaptı. Ali Abdurrahmanoğlu konuşmasına projenin gerçekleşmesine büyük katkıları olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, yeri kendilerine tahsis eden dönemin İskele Kaymakamı Ahmet Cenk Musaoğulları’na, o dönemim Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’na ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı’nateşekkür ederek başladı. İskele TMT Mücahitler Derneği’nin yapılması için yıllarca mücadele ettiklerini söyleyen Abdurrahmanoğlu, “Allah bize bu mübarek ramazan ayında temel atmayı nasip etti ve bu işi başaracağımızın inancındayım. Kolay olmadı çünkü hiçten başladık. Sizlerin desteğiyle bu işi başaracağız, siz varsanız bizde varız siz yoksanız bizde yokuz, Ne Mutlu Türküm Diyene” dedi.

BAYAR: “TEMEL ATMA TÖRENİ DEVLETİN VE GELECEĞİMİZİNTEMİNATIDIR”

KKTC TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayarise konuşmasında binanın yapımına katkı koyan tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu, İskele Şube Başkanı ve yönetim kurulunu böyle bir olaya giriştikleri ve gerçekleştirdikleri için de ayrıca kutladı.Konuşmasının devamında ise Bayar şunlara yer verdi: “20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile adamızın kuzeyinde yeniden bir devlet bir vatan yaratmış bulunuyoruz. Bu temel atma töreni o devletin ve geleceğimizin bir nevi teminatıdır. TMT olarak yola çıktık mücahit olduk 20 Temmuz 1974 de MehmetçikleMücahit’in kanı canı teri ile bugün bir devlete sahibiz. Bu devleti yaşatmak için de Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği olarak bu adada kalıcı olduğumuzu, bu adada mücadelenin teminatı olarak bütün bölgelerde şubelerimizi geliştirerek bu mücadelenin sonsuza kadar devam edeceğini ve devletimizi yaşatmak azim ve kararlılığında olduğumuzu göstermek için işte bugün İskele Şubemizin merkez binası ve lokalinin temelini atmak üzere hazır bulunuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sözlerinin yazılı bulunduğu iki adet çerçeveyi TMT Mücahitler Derneği İskele Şube Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu’natakdim etti.